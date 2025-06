Weißenburg (dpa/lby) - Ein zwei Meter langer Fisch attackiert und verletzt Badende – Szenen, die an einen Horror-Film erinnern. Am Brombachsee in Mittelfranken haben mehrere Menschen genau das erlebt. Die Polizei erschoss am Ende den aggressiven Fisch. Fachleute erläutern, was hinter dem Angriff steckt und ob man sich auch an anderen Seen beim Baden Sorgen machen muss: