Tiere: Pferd in Schkölen verletzt – Kripo ermittelt

Schkölen (dpa/th) - Ein Pferd ist in Schkölen im Saale-Holzland-Kreis verletzt worden. Die 51 Jahre alte Halterin hatte die Verletzung am Dienstagnachmittag bemerkt und einen Tierarzt gerufen, wie die Polizei mitteilte. Nach dessen ersten Erkenntnissen sei das Tier vermutlich mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen sollen sich bei der Kripo in Jena melden.