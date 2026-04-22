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Tiere Pferd in Schkölen verletzt – Kripo ermittelt

In Schkölen wird ein Pferd mit einer Wunde entdeckt. Die Kripo prüft einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen um Hinweise.

Tiere: Pferd in Schkölen verletzt – Kripo ermittelt
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Nach der Verletzung eines Pferdes im Saale-Holzland-Kreis ermittelt die Polizei. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Schkölen (dpa/th) - Ein Pferd ist in Schkölen im Saale-Holzland-Kreis verletzt worden. Die 51 Jahre alte Halterin hatte die Verletzung am Dienstagnachmittag bemerkt und einen Tierarzt gerufen, wie die Polizei mitteilte. Nach dessen ersten Erkenntnissen sei das Tier vermutlich mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen sollen sich bei der Kripo in Jena melden.

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Ermittlungen wegen mutmaßlicher Angriffe auf Weidetiere und Pferde gibt es in Thüringen immer wieder. So wurde etwa im Kyffhäuserkreis am Dienstag eine tote Kuh mit mehreren Einstichen auf einer Weide entdeckt.