Illertissen (dpa/lby) - Ein blau-roter Papagei hat in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Anwohner entdeckte den Vogel auf einem Zaun und rief die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Der Papagei soll besonders groß gewesen sein und laut gesungen haben. Die Beamten versuchten, den Vogel einzufangen. Es stellte sich heraus, dass "Butzi" einen Tag zuvor als vermisst gemeldet worden war. Seine Besitzerin wurde informiert und nahm ihren Papagei wieder zu sich nach Hause mit.