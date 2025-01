Ein Panda wagte sich bis in Wald

Das leere Gehege in Gossau wurde am 3. Januar entdeckt. Eine der beiden Pandadamen wurde in der Nähe in einem Baum gesichtet, aber die andere hatte sich weiter gewagt. Ein Suchtrupp entdeckte sie in einem Wald, fing sie mit einem Netz ein und brachte sie in einer Tragebox zum Zoo zurück.