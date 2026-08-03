Dresden (dpa/sn) - Wer dieser Tage bei Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke einen Zoo besucht, kann sich auf Siesta-Stimmung bei den Bewohnern gefasst machen. Während im Dresdner Zoo die Roten Pandas zumindest die kühleren Morgenstunden zu ein paar Lockerungsübungen nutzen, herrscht spätestens bei prallem Sonnenschein Ruhe im Karton. "Die Tiere sind ja nicht dumm", sagt Biologe Thomas Brockmann. Sie würden sich ganz einfach zurückziehen - in Erdbauten, Höhlen, Ställe - auf jeden Fall in den Schatten.