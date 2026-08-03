Hitze kann für Tiere auch eine Gefahr sein

Anderen Tieren bleibt bei Hitze nur die Flucht - auch wenn das wie bei den Seychellen-Riesenschildkröten nicht im Sprinttempo erfolgt. Die Reptilien, die in Dresden die Namen Hugo 2 bis 4 tragen, bewegen sich eher zeitlupenhaft. Dennoch müssen sie in freier Wildbahn der Stand der Sonne im Blick behalten. Auch wenn sie Wärme sehr cool finden, müssten sie vorsichtig sein, meint Brockmann. "Der Panzer kann sich extrem aufheizen. Wenn sie es nicht schnell genug in den Schatten schaffen, erleiden sie einen Hitzekollaps und sterben."