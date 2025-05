Am zweiten Tag ging es auf Tuchfühlung. Die Hellabrunner Elefantengruppe traf das erste Mal direkt auf Rani und Savani. Mangala, die Leitkuh, habe sich dabei sehr kontaktfreudig gezeigt, hieß es vom Tierpark Hellabrunn. Otto sei am Anfang eingeschüchtert gewesen - vor allem von Savani. Im Laufe des ersten Tages habe er aber Vertrauen zu ihr gefasst. Temi habe die Situation zunächst ruhig beobachtet, aber auch ab und zu Abstand gehalten und ihren Sohn Otto in Schutz genommen.