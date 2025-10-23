Tiere: Naturschützer warnen vor weiteren Vogelgrippe-Fällen

München (dpa/lby) - Der bayerische Naturschutzverband LBV warnt vor einer Ausbreitung der Vogelgrippe in Bayern. "Momentan ist der Vogelzug in vollem Gange und viele Vogelarten sammeln sich in großen Schwärmen in ihren Rastgebieten, wo sich das Virus leicht verbreiten kann. Fliegen die Vögel dann in kleineren Gruppen weiter, können sie das Virus auch in bisher nicht betroffene Regionen tragen und dort andere Vögel infizieren", sagte Torben Langer vom Artenschutzreferat des LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz).