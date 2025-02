"Die jahrelangen Bemühungen des ehrenamtlichen und behördlichen Naturschutzes zahlen sich allmählich aus", sagte Silvester Tamás vom Nabu Thüringen. Es brauche aber mehr Herdenschutz und dafür auch Unterstützung durch das Umweltministerium. Neben dem Hainich gibt es noch in Neuhaus am Rennweg, bei Ohrdruf und bei Ilfeld in Nordthüringen Wolfsterritorien.