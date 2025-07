Situation im Elefantenhaus nicht immer harmonisch

"Aufmerksame Besucherinnen und Besucher konnten in den vergangenen Tagen beobachten, dass die aktuelle Situation im Elefantenhaus nicht immer harmonisch verläuft", heißt es in einer Mitteilung. "Gerade bei Elefanten können Auseinandersetzungen untereinander sehr heftig aussehen – was aber zu einem natürlichen Teil der sozialen Dynamik gehört." Die fünf verbliebenen Elefanten müssten sich nun neu orientieren.