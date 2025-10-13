Jagdrecht soll angepasst werden

Nun stehe schwarz auf weiß, "dass der Wolf in Deutschland nicht mehr vom Aussterben bedroht ist", betonte der Umweltpolitiker der Unionsfraktion, Mark Helfrich. Er kündigte an, der Wolf werde nun zeitnah ins Jagdrecht aufgenommen. Auch das Umweltministerium kündigte an, die Regelungen im Bundesjagd- und Bundesnaturschutzgesetz zum Wolf würden angepasst. "Jetzt gilt es, gemeinsam zügig zu einer Einigung zu kommen", betonte Landwirtschaftsminister Alois Rainer. Der CSU-Politiker rechnet nach früheren Angaben mit rund 2.500 Wölfen in Deutschland.