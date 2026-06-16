Tiere Mehr Platz für Giraffen und Zebras – neue Anlage in Dresden

"Auf dieses Projekt sind wir besonders stolz, da es komplett durch Spenden finanziert wurde und die Verbundenheit der Menschen mit unserem Zoo zeigt", erklärte Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. 500.000 Euro kamen zusammen - je zur Hälfte vom Verein Zoofreunde Dresden und von Spendern. Die Bauarbeiten begannen im Februar 2026 und umfassten neben dem Abriss des ehemaligen Terrariums die umfassende Neugestaltung des Areals. Die Zebras haben nun einen neuen Unterstand und können nahezu rund um die Uhr draußen bleiben.