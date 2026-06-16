Tiere Mehr Platz für Giraffen und Zebras – neue Anlage in Dresden

Dresden (dpa/sn) - Im Dresdner Zoo können die größten Bewohner künftig in einem größeren Gehege lange Hälse machen. Kurz vor dem "Weltgiraffentag" (21. Juni) wurde die erweiterte Giraffen- und Zebraanlage eingeweiht - nach rund vier Monaten Bauzeit. Die Anlage verschaffe nicht nur den drei Kordofan-Giraffen Diko, Tessa und Gaia sowie den vier Chapman-Steppenzebras deutlich mehr Platz, teilte der Zoo mit. Gleichzeitig profitierten auch die Besucherinnen und Besucher, weil das Gehege neue Perspektiven auf die Tiere eröffne.