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Tiere Mehr Platz für Giraffen und Zebras – neue Anlage in Dresden

Mehr Fläche und neue Einblicke. Der Zoo Dresden bietet seinen Giraffen und Zebras mehr Platz. Die Erweiterung des Geheges wurde allein mit Spenden finanziert.

Dresden (dpa/sn) - Im Dresdner Zoo können die größten Bewohner künftig in einem größeren Gehege lange Hälse machen. Kurz vor dem "Weltgiraffentag" (21. Juni) wurde die erweiterte Giraffen- und Zebraanlage eingeweiht - nach rund vier Monaten Bauzeit. Die Anlage verschaffe nicht nur den drei Kordofan-Giraffen Diko, Tessa und Gaia sowie den vier Chapman-Steppenzebras deutlich mehr Platz, teilte der Zoo mit. Gleichzeitig profitierten auch die Besucherinnen und Besucher, weil das Gehege neue Perspektiven auf die Tiere eröffne.

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"Auf dieses Projekt sind wir besonders stolz, da es komplett durch Spenden finanziert wurde und die Verbundenheit der Menschen mit unserem Zoo zeigt", erklärte Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. 500.000 Euro kamen zusammen - je zur Hälfte vom Verein Zoofreunde Dresden und von Spendern. Die Bauarbeiten begannen im Februar 2026 und umfassten neben dem Abriss des ehemaligen Terrariums die umfassende Neugestaltung des Areals. Die Zebras haben nun einen neuen Unterstand und können nahezu rund um die Uhr draußen bleiben. 

"Zudem bieten zwei Sandkuhlen und eine beheizbare Wassertränke, die auch in den kalten Monaten das Wasser frisch sprudeln lässt, den Tieren mehr Komfort. Mit der Erweiterung verbessert der Zoo Dresden die Haltungsbedingungen seiner Tiere nachhaltig", hieß es. Den Giraffen und Zebras stünden jetzt etwa 2.800 Quadratmeter und damit rund ein Drittel mehr Fläche zur Verfügung. Das zusätzliche Platzangebot schaffe neue Bewegungsmöglichkeiten für die Tiere und erhöhe die Strukturvielfalt der Anlage. 

An diesem Sonntag wird der "Weltgiraffentag" begangen - am längsten Tag des Jahres für die Tiere mit dem längsten Hals. Der Tag soll auf die Bedrohung der Giraffen in freier Natur aufmerksam machen.