Konflikte zwischen Mensch und Tier sind ein heikles Thema im ostafrikanischen Kenia. Wildtiere dringen immer wieder aus den Nationalparks in menschliche Siedlungen vor und töten oder verletzen Menschen. In der Nähe Nairobis wurden zuletzt mehrfach Löwen in Menschennähe gemeldet. Andere Fälle betrafen Paviane, Hyänen und Elefanten in anderen Teilen des Landes.