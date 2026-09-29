Tiere: Lama auf Abwegen im Erzgebirge - Suche läuft

Noch konnte das Lama nicht wiedergefunden werden. Man sei auf der Suche nach ihm, sagte Besitzerin Cindy Jokisch. Auch die Polizei Chemnitz wusste noch nichts von einer Rückkehr des Lamas. Forstarbeiter sollen ihn im Sachsenforst gesichtet haben, einfangen konnte man ihn da aber nicht. Das sei nicht so einfach, erklärte die Besitzerin, da Lamas Fluchttiere seien.