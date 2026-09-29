Tiere: Lama auf Abwegen im Erzgebirge - Suche läuft

Sehmatal (dpa/sn) - Im erzgebirgischen Neudorf ist ein Lama entlaufen. Wie seine Besitzerin am Telefon schildert, habe sie am Morgen bemerkt, dass das fünfjährige Tier namens Keks ausgebüxt sei.
Knifflige Lama-Suche im Erzgebirge: Wo ist das Lama namens Keks? Forstarbeiter sollen das entlaufene Tier im Sachsenforst gesichtet haben. Einfangen ließ es sich bislang nicht.
Sehmatal (dpa/sn) - Im erzgebirgischen Neudorf ist ein Lama entlaufen. Wie seine Besitzerin am Telefon schildert, habe sie am Morgen bemerkt, dass das fünfjährige Tier namens Keks ausgebüxt sei.
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Die Besitzerin hatte kürzlich einige ihrer Alpakas, mit denen Keks vorher zusammen auf der Weide gestanden hatte, verkauft. "Vielleicht hatte er Sehnsucht", mutmaßte sie deshalb über das Tier. Davor sei Keks noch nie ausgebüxt.
Noch konnte das Lama nicht wiedergefunden werden. Man sei auf der Suche nach ihm, sagte Besitzerin Cindy Jokisch. Auch die Polizei Chemnitz wusste noch nichts von einer Rückkehr des Lamas. Forstarbeiter sollen ihn im Sachsenforst gesichtet haben, einfangen konnte man ihn da aber nicht. Das sei nicht so einfach, erklärte die Besitzerin, da Lamas Fluchttiere seien.
Wer Keks sichtet, solle also am besten der Polizei Bescheid geben. Autofahrer sollten langsam fahren, so Jokisch.