Neustadt an der Aisch (dpa/lby) - Bei großer Hitze sind auf einer Weide Kühe ohne Trinkwasser in Not geraten. Eine Anwohnerin hörte die Tiere am Mittwochabend laut schreien und bemerke, dass die Wassertanks auf der Weide leer waren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe die Anwohnerin die Polizei informiert. Beamte hätten dann die Tränken mittels Wasserschlauch aufgefüllt. Gegen die Tierhalterin werde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.