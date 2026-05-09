Tiere Krebspest und Klimawandel - der Steinkrebs braucht Hilfe

Außerdem züchten die Fachleute Steinkrebse in der Teichanlage in Wielenbach nach. Einige junge Krebse wurden bereits in einem Bach in Oberbayern ausgesetzt. Die Zucht sei eine große Herausforderung, sagt Hübner. Über den Steinkrebs wisse man einfach weniger, weil dieser im Gegensatz zum Edelkrebs nie im großen Stil gegessen wurde und deshalb wirtschaftlich nicht interessant gewesen sei. "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Ansatz zur Vermehrung der Steinkrebse zu verbessern." Im Herbst sollen die nächsten Jungtiere in einem Gewässer angesiedelt werden.