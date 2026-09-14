In Hessen sind sie derzeit etwa im Hessischen Ried, rund um Wiesbaden oder in der Wetterau zu sehen. "Das sind alles Altstörche, die es sich in der Nähe von Bioabfallanlagen gemütlich machen und futtern", erklärt Petri. Diese Orte seien für Störche "eine Art sehr attraktive Autobahnraststätte". Auf dem Weg aus Richtung Norden machen die Störche hier Pause, es herrscht ein lebhaftes Kommen und Gehen.

Spektakuläre Jagd

Generell ist Hessen für Vögel ein wichtiges Transitland auf dem Weg aus Nordosten in Richtung Südwesten. "Essenziell sind für sie Vogelschutzgebiete", betont der Nabu-Ornithologe Petri.

Derzeit sind in der Region unter anderem Fischadler zu sehen, von denen es hierzulande kaum noch Brutpaare gibt. Vor allem am nordhessischen Twistesee seien sie gut zu beobachten, so Petris Tipp: "Sie jagen und stürzen sich dabei spektakulär in den See." Auf dem Speiseplan dieser Adler stehen ausschließlich Fische, sie können bis zu einem Meter tief tauchen.

Ebenfalls am Twistesee machen derzeit Schnepfenvögel auf ihrem Flug Richtung Mittelmeer Pause, mit ihrem markanten Schnabel stochern sie im Schlamm nach Nahrung.

In Nordhessen bei Korbach lässt sich ein weiterer, hierzulande seltener Vogel blicken: Der Mornellregenpfeifer lebt und brütet eigentlich in der Tundra im hohen Norden. Er rastet auch nur in tundraähnlichen Gebieten - also karge Flächen, die hoch liegen und durch die der Wind rauscht. Der Name des Vogels leitet sich laut Nabu-Angaben vom lateinischen Wort "morinellus" ab und bedeutet "kleiner Narr".

Mornellregenpfeifer sind zutrauliche Tiere und lassen auch Menschen nah an sich herankommen. Gegenüber Feinden haben sie aber dramatische Tricks parat: Sie präsentieren sich verletzt oder spielen mit zitternden Flügeln einen sterbenden Vogel vor.