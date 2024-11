Dasing (dpa/lby) - Eine Katze ist mit schweren Verletzungen wieder zu ihren Besitzern nach Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) zurückgekommen. Das Tier habe Mitte November nach dem Freigang Schnittverletzungen an der Brust und am Schwanz gehabt, teilte die Polizei mit. Die Katze habe den Angaben zufolge nur überlebt, weil sie von einem Tierarzt behandelt wurde. Woher die Verletzungen an dem Tier stammten, war zunächst unklar. Man suche mit Hochdruck nach dem Täter, sagte ein Polizeisprecher.