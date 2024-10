Am Freitag sollte mit Hilfe von Wärmebilddrohnen nach dem Kalb gesucht werden. Die Flucht des Kälbchens erinnert an die 2011 berühmt gewordene und 2019 gestorbene Kuh Yvonne, die mit ihrem monatelangen Versteckspiel in oberbayerischen Wäldern weltweit Schlagzeilen machte als "Kuh, die ein Reh sein will".