Erfurt (dpa/th) - In dieser Woche beenden die Jäger von Thüringenforst ihre Jagdsaison. Ab Mittwoch beginnt eine mehrmonatige Schonzeit, wie die Landesforstanstalt mitteilte. In dieser Zeit dürfen Tiere nicht gejagt werden - etwa damit nicht die Gefahr besteht, dass Jungtiere ihre Eltern verlieren. Von der Schonzeit ausgenommen ist nach Angaben von Thüringenforst Schwarzwild, also Wildschweine, und Muffelwild.