Tiere im Sommer Warum Hitze die Krise vieler Tierheime noch verschärft

Hitzeschutz hängt am Geld

Wie groß die Unterschiede zwischen den Tierheimen beim Hitzeschutz sind, hängt nach Einschätzung des Deutschen Tierschutzbundes vor allem von den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Einrichtungen ab.

Nach Angaben des Verbandes leiden zahlreiche Tierheime seit Jahren unter einer chronischen Unterfinanzierung. "Grund sind in erster Linie die unzureichenden Kostenerstattungen für Aufgaben, die Tierheime im Auftrag der Kommunen übernehmen, wie etwa die Verwahrung von Fundtieren", sagt Sprecherin Kerstin van Kan.

Millioneninvestitionen nötig

Obwohl Städte und Gemeinden gesetzlich verpflichtet seien, Fundtiere unterzubringen und diese Aufgabe meist an gemeinnützige Tierheime übertragen werde, deckten die vereinbarten Vergütungen die tatsächlichen Kosten häufig nicht. Die Einrichtungen müssten diese teilweise aus eigener Tasche, also aus Spenden, Erbschaften und Mitgliedsbeiträgen, finanzieren. Der Verband hat deshalb im Mai Klage gegen die Bundesrepublik eingereicht.



Es gebe in deutschen Tierheimen einen "Investitionsstau in dreistelliger Millionenhöhe". Der Verband fordert eine deutlich stärkere finanzielle Unterstützung. Die Fundtierverträge müssten von den Kommunen an die tatsächlichen Kosten angepasst werden.

Volle Heime verschärfen Problem

Neben der Belastung durch die Hitze eint die Tierheime in Gießen und Pirmasens die starke Auslastung. "Wir haben in Gießen gerade über 200 Katzen, das ist maximaler Hochstand", berichtet Astrid Paperone. Der Bestand im Tierheim Pirmasens ist laut Birgit Oster zwar geringer, aber auch dort sind es unter anderem 80 Katzen, die versorgt werden müssen.

Auch hier sieht der Deutsche Tierschutzbund die Politik stärker in der Pflicht, strengere gesetzliche Regeln und wirksamere Kontrollen zu schaffen, damit gar nicht erst so viele Tiere in Not geraten und in Tierheimen landen.