"Die Polizeipferde sind allein durch ihre Größe und Ausstrahlung eine imposante Erscheinung, die bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen oder Fußballspielen eine beruhigende, ordnende Wirkung haben", heißt es bei der Polizei. "Gleichzeitig ermöglicht die erhöhte Position der Reiterinnen einen besseren Überblick über Menschenmengen und erleichtert zudem die frühzeitige Wahrnehmung von problematischen Situationen."

Hessenweit gab es im letzten Jahr 215 Einsätze mit Dienstpferden

Laut Henniger seien die Einsätze für die Tiere auch herausfordernd, da sie recht viel auf Asphalt unterwegs seien und auch mal eine längere Zeit am Stück stehen müssten. "Umso wichtiger ist es, dann zwischendurch für einen Ausgleich zu sorgen - wie etwa durch die Osteopathie."

Für Gath ist es wiederum ein Traumjob, aus dem sie persönlich viel ziehe. "Ich bin superglücklich, dass ich mit Pferden arbeiten darf, das sind so tolle Wesen", sagt sie. Und: Es sei einfach ein gutes Gefühl, helfen zu können. "Es ist ein Heilberuf, was gibt es Schöneres."