München (dpa/lby) - Zum Schutz von Igeln und anderen Tieren fordern die Grünen ein nächtliches Verbot von Mährobotern. Der Einsatz der Geräte auf nicht wirtschaftlich genutzten Rasen- und Grünflächen soll in der Zeit zwischenEinbruch der Dämmerung und Sonnenaufgang unzulässig sein - so will es die Landtagsfraktion im bayerischen Naturschutzgesetz festschreiben lassen.