Mühlhausen (dpa/th) - Ein Hund hat in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Vierbeiner habe vermutlich an eine Pfanne gelangen wollen und dabei den Küchenherd eingeschaltet, teilte die Polizei mit. Das Haustier war allein in der Wohnung gewesen. Rauch sorgte für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Es gab weder Verletzte noch einen Sachschaden.