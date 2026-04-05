Tiere: Hund mit zugebundener Schnauze ausgesetzt

Wenig später fanden Polizisten die verdächtige Person in ihrer Wohnung. Sie gab an, dem Tier die Schnauze zugebunden und es auf einem Feldweg abgelegt zu haben. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt.