Bischofsmais (dpa/lby) - Ein 86-Jähriger ist beim Gassigehen mit seinem Hund bei Bischofsmais (Kreis Regen) von einem anderen Hund angefallen und in den Unterarm gebissen worden. Der Mann sei bei dem Angriff am Freitag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Hund des Seniors wurde ebenfalls angegriffen. Das Tier sei im Laufe des Tages an seinen Verletzungen gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Besitzer des anderen Hundes müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.