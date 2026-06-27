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  4. Hund drückt Jungen in Badesee unter Wasser

Tiere Hund drückt Jungen in Badesee unter Wasser

Ein Hund drückt einen Zehnjährigen beim Baden kurz unter Wasser und verletzt ihn leicht. Gegen den Hundehalter wird nach dem Vorfall ermittelt.

Tiere: Hund drückt Jungen in Badesee unter Wasser
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Der Hundebesitzer fährt nach dem Vorfall mit seinem Auto weg. (Symbolbild) Foto: Hilal Özcan/dpa

Gerolfingen (dpa/lby) - Ein Hund hat ein zehnjähriges Kind in einem Badeweiher kurzzeitig unter Wasser gedrückt. Der Junge sei am Freitag in einem See bei Gerolfingen (Landkreis Ansbach) geschwommen, wie die Polizei mitteilte. Der Hund, der ebenfalls im Wasser unterwegs war, soll den Zehnjährigen am Rücken gekratzt und dann durch sein eigenes Gewicht kurz nach unten gedrückt haben. Der Junge habe oberflächliche Kratzer erlitten und sei zur Abklärung in ein Krankenhaus gekommen. 

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Zeugen hatten beobachtet, wie der Hundebesitzer nach dem Vorfall mit seinem Auto davon fuhr - und kurze Zeit später wieder zurückkam. Die Beamten bemerkten, dass der 28-Jährige Alkohol getrunken hatte. Gegen den Mann werde nun ermittelt.