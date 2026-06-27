Tiere: Hund drückt Jungen in Badesee unter Wasser

Gerolfingen (dpa/lby) - Ein Hund hat ein zehnjähriges Kind in einem Badeweiher kurzzeitig unter Wasser gedrückt. Der Junge sei am Freitag in einem See bei Gerolfingen (Landkreis Ansbach) geschwommen, wie die Polizei mitteilte. Der Hund, der ebenfalls im Wasser unterwegs war, soll den Zehnjährigen am Rücken gekratzt und dann durch sein eigenes Gewicht kurz nach unten gedrückt haben. Der Junge habe oberflächliche Kratzer erlitten und sei zur Abklärung in ein Krankenhaus gekommen.