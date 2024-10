Weimar (dpa/th) - Ungewöhnliches Bild in zwei städtischen Brunnen in Weimar: Insgesamt sieben Goldfische wurden von Unbekannten dort ausgesetzt. Wie die Stadt mitteilte, fingen Mitarbeiter des Tierheims sowie der Brunnenmeister die Tiere am Dienstagmorgen aus den Brunnen. Sechs Goldfische schwammen demnach im Brunnen am Herderplatz, einer wurde im Löwenbrunnen ausgesetzt.