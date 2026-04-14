Tiere Gestrandeter Buckelwal ist noch am Leben

Wismar - Der vor der Ostsee-Insel Poel gestrandete Wal lebt noch. "Die Lage ist unverändert. Die Streifen konnten in der Nacht nicht feststellen, ob der Wal noch atmet. Aber über den Stream sieht man, dass er noch atmet", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Livestream des Nachrichtenportals News 5, das mittlerweile ein Wärmekamerabild sendet, ist der Wal orangefarben erkennbar. In regelmäßigen Abständen stößt er Luft aus. Auch das ist auf dem eingefärbten Live-Bild gut zu erkennen.