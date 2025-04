Tiere gequält: Verdacht auf Tierschutzverstöße in fränkischem Schlachthof

Schockvideos aus dem Inneren des Betriebs

Die Tierrechtsorganisation Aninova habe die Aufnahmen am Donnerstagabend an die KBLV übermittelt. Diese sollen im März und April 2025 entstanden sein. "Die Aufnahmen sind in höchstem Maße schockierend und das darauf zu erkennende Verhalten verschiedener Mitarbeiter ist absolut inakzeptabel, sodass ein unmittelbares und konsequentes Vorgehen unsererseits angezeigt und alternativlos war", teilte der KBLV-Sprecher mit. "Die KBLV konnte bei ihren Vor-Ort-Kontrollen keine Verstöße dieser Art oder mit strafrechtlicher Relevanz feststellen."