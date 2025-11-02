Alternativen zum Abschuss

Der Nabu Thüringen und der Verein Thüringer Ornithologen erklärten, dass der Abschuss von Kormoranen den Bestand nicht reduziere: "Der Brutbestand liegt in den letzten Jahren in Thüringen bei null und die Kormorane, die sich hier aufhalten, sind Vögel aus anderen Gegenden." Zum Schutz von fischereiwirtschaftlichen Anlagen gebe es wirksamere Alternativen wie das Überspannen der Anlagen mit Netzen oder Ähnlichem.