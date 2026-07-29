Farchant (dpa/lby) - Ein Esel ist nach einem Unfall in Oberbayern eingeschläfert worden. Insgesamt drei der Tiere seien zuvor von einer Weide entkommen, teilte die Polizei mit. Vor einem Auto liefen sie über eine Straße bei Farchant (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Den Angaben nach konnte der Fahrer des Autos nicht mehr bremsen und erfasste einen der Esel. Durch den Aufprall wurde das Tier über den Wagen geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Ein Tierarzt schläferte den Esel ein.