Der erste junge Wanderfalke in dieser Saison war Mitte April aus seinem Ei geschlüpft. Nun perfektionieren die Falken ihre Flugkünste und werden voraussichtlich ab Anfang August in den Süden nach Spanien und Portugal fliegen, um dort ihren ersten Winter zu verbringen. Die Altvögel der Kaiserburg bleiben den Angaben nach meist in Nürnberg und werden immer mal wieder am Brutplatz zu sehen sein.