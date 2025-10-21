Tiere: Erfurter Zoo wappnet sich gegen die Vogelgrippe

In mehreren Regionen Thüringens waren in den Tagen zuvor tote Kraniche gefunden worden, bei denen teils das Vogelgrippevirus H5N1 nachgewiesen wurde. Anfang Oktober hatte es bereits Nachweise in einem Geflügelbetrieb in Greiz gegeben. In Erfurt gilt deswegen seit heute in mehreren Stadtteilen, auch im Bereich des Zoos, eine Stallpflicht für gehaltenes Geflügel.