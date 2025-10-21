Erfurt (dpa/th) - Angesichts des aktuellen Ausbruchs der Vogelgrippe in Thüringen ergreift der Erfurter Zoo Vorsichtsmaßnahmen. Die im Zoo lebenden Vögel seien in geschützte Ställe gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung. Führungen und zoologische Angebote zu Vögeln entfielen bis auf weiteres. Außerdem seien Seuchenschutzmatten ausgelegt worden - solche Desinfektionsmatten sollen als Barriere gegen Krankheiten wirken.
Tiere Erfurter Zoo wappnet sich gegen die Vogelgrippe
dpa 21.10.2025 - 10:24 Uhr