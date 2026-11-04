Tiere: Elefantenbulle Kibo aus Erfurt ist neu im Tierpark Berlin

"Kibo hat die Reise aus Erfurt gut überstanden und darf sich nun ganz in Ruhe in seinem neuen Zuhause eingewöhnen", heißt es in einer Mitteilung des Tierparks. Dort wird er mit einem neuen Familienverband zusammenleben. Dazu gehören Leitkuh Pori (46), ihre Tochter Tana (25) sowie ihre Enkel Tamika (10), Elani (7) und Simon (2), die bereits seit Juni im Tierpark sind.