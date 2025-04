Neuschönau (dpa/lby) - Die entlaufenen Rothirsche in Niederbayern sind wieder in ihrem Tier-Freigelände. Die Tiere wurden am Abend des Karfreitags im Rahmen eines Einsatzes wieder in das Gehege in Neuschönau (Freyung-Grafenau) gebracht, wie die Nationalparkverwaltung mitteilte.