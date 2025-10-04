Tiere: Das Eichhörnchen, der unsichtbare Patient

Erfurt/Jena/ Ranis (dpa/th) - Experten sehen die Entwicklung der Eichhörnchen-Bestände im Freistaat mit Sorge. "In den vergangenen Jahrzehnten sind die Bestände vielerorts spürbar zurückgegangen", fasst Silvio Anders, Naturschutzreferent beim Landesjagdverband Thüringen, zusammen. Trotz regional unterschiedlicher Entwicklung bleibe der Abwärtstrend vielerorts deutlich erkennbar. Eine Einschätzung, die auch von den Naturschutzverbänden BUND und Nabu, dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), der Landesforstanstalt Thüringenforst und der Arbeitsgemeinschaft Artenschutz in Thüringen geteilt wird.