Tiere: Das Eichhörnchen, der unsichtbare Patient

Vergessene Nüsse fördern Waldverjüngung

Bestandsaufnahmen seien daher ebenso wichtig wie Schutzmaßnahmen, so die Experten. "Um die Eichhörnchen-Bestände zu sichern, braucht es vor allem zwei Dinge: naturnahe Wälder und bessere Vernetzung", so der Sprecher des Jagdverbands. Artenreiche Mischwälder seien ebenso wichtig wie Grünbrücken, Hecken oder Baumreihen, um eine geeignete Lebensgrundlage zu bieten und den Austausch zwischen den Populationen zu ermöglichen. Ebenfalls zentral sei die Umweltbildung, um die Bedeutung des Eichhörnchens für das Ökosystem Wald zu verdeutlichen - so seien in Wintervorräten vergessene Nüsse und Samen ein wichtiger Beitrag zur Waldverjüngung.