Es gibt für echte Tierfreunde kaum etwas Herzzerreißenderes, als wenn ein tierisches Familienmitglied spurlos verschwindet. Tierheime wie das Meininger sind eine gute Adresse, um den schmerzlich vermissten Liebling vielleicht doch noch wiederzufinden. Die Chancen stehen umso besser, wenn die Besitzer ihre Tiere gechippt und bei den Tierregistern Findefix oder Tasso angemeldet haben. Dann kann man die Verschollenen gegebenenfalls selbst in weit entfernten Tierheimen ausfindig machen. Denn die Samtpfötchen tragen dann unterm Fell sozusagen ihren Ausweis mit sich, der ausgelesen werden kann.