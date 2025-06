Der Soldat und die Fässchenlegende

Das Fässchen am Hals des Bernhardiners erwähnt im Jahr 1800 erstmals ein Soldat Napoleons in einem Brief. Was er genau meinte, gesehen zu haben, ist unklar. So entstand aber die Legende, Maler griffen das Bild auf und stellten Bernhardiner fortan oft mit Fässchen dar. Der Name "Barryland" geht übrigens auf einen berühmten Urvater der Bernhardiner zurück. Barry, der ausgestopft in einem Museum steht, hat von 1800 bis 1814 bei den Domherren gelebt und soll 40 Menschen das Leben gerettet haben.