Kirchdorf am Inn (dpa/lby) - Eine junge Katze ist aus einem fahrenden Auto an der österreichischen Grenze im Landkreis Rottal-Inn geworfen worden. Die Bundespolizei habe die 35-jährige Beifahrerin dabei von ihrer Kontrollstelle in Kirchdorf am Inn aus beobachtet, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Auto angehalten worden.