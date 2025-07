Bund Naturschutz: aktuell neun Rudel in ganz Bayern

In Bayern gibt es laut Landesamt für Umwelt in 13 Regionen standorttreue Wölfe. Nach Angaben des Bunds Naturschutz leben derzeit neun Rudel im Freistaat. Zum Vergleich: In Brandenburg lebten laut BfN zuletzt 58 Rudel, in Niedersachsen 48 und in Sachsen 37.