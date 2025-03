Bruck i.d.OPf./Roding (dpa/lby) - Ein Passant hat auf einem Parkplatz in der Oberpfalz zwei ausgesetzte Echsen entdeckt. Als die Polizei am Dienstag eintraf, seien die aus Australien stammenden Bartagamen bereits ausgekühlt gewesen, sagte eine Sprecherin der Auffangstation für Reptilien in München. Dort sind die Echsen nun untergebracht.