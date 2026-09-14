Tiere: Ausgebüxter Hund fährt allein Zug - bis die Polizei kommt

Weimar/Gießen - Ein ausgebüxter Hund ist in Mittelhessen in einen Regionalzug eingestiegen - und hat damit die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Während seine Besitzerin in Weimar in eine Bäckerei ging, entwischte der Vierbeiner am Samstag unbemerkt aus ihrem Auto, wie die Beamten mitteilten. Eine Anwohnerin versuchte demnach noch, ihn einzufangen, aber der Ausreißer hatte offensichtlich andere Pläne: Nach ein paar Drohgebärden lief er in Richtung Bahnhof davon.