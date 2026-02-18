In Thüringen gelten vor allem Werratal zwischen Meiningen und Creuzburg sowie das Thüringer Becken nördlich von Erfurt als gute Storchenreviere. Mancherorts geben Webcams Einblicke in das Leben der Weißstörche während der Brutsaison ab März und April. Die Kameras dienen dazu, die Natur zu beobachten, Forschung zu betreiben und das öffentliche Interesse am Artenschutz zu fördern.

Erste Rückkehrer auch in Sachsen und Thüringen

Auch in Sachsen und Thüringen wurden die ersten Rückkehrer gesichtet. In Thüringen waren nach Angaben von NABU-Storchenexperte Klaus Schmidt bis vergangenes Wochenende schon ein Drittel der Weißstörche auf ihren Nestern eingetroffen. Je nach Wetter soll sich die Rückkehr der Adebare noch über Wochen erstrecken. In Sachsen gab es erste Ankünfte in Schkeuditz, Glauchau und Cunnersdorf.

Die Bestandsentwicklung an Störchen ist in allen drei Ländern positiv. In Thüringen wurden 2024 genau 180 Horstpaare und 333 Jungtiere gezählt, zehn Jahre zuvor waren es nur 45 beziehungsweise 86. In Sachsen gab es zuletzt etwa 470 Brutpaare - gleichfalls bei steigender Tendenz. In Sachsen-Anhalt hatten im vergangenen Jahr 775 Storchenpaare einen Horst besetzt.