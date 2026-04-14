Nürnberg (dpa/lby) - Die diesjährige Wanderung der Amphibien in Bayern neigt sich dem Ende zu. Wie jedes Jahr haben mehrere Tausend Freiwillige zahlreiche Frösche, Kröten, Unken und Molche auf dem Weg zu ihren Laichgewässern über die Straße getragen und somit vor dem Tod auf der Straße bewahrt. Dabei zählen sie auch die Tiere, die entlang der Schutzzäune in die Eimer fallen, um wichtige Erkenntnisse über die Bestandsentwicklung zu bekommen. Was man zu den Amphibien und ihrer Wanderung wissen sollte: