Zeugen berichteten laut Angaben der Bundespolizei von einem weiteren Schwan, der im Gleisbereich auf einer Brücke mit einem Zug zusammengestoßen war und sich verletzt hatte. Die Bundespolizisten hätten alle Gleise auf der Brücke gesperrt und das Tier gerettet. Der Schwan habe sich nicht lebensgefährlich verletzt und sei nach einer Behandlung wieder freigelassen worden.