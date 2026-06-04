Eichsfeld: Habicht greift Menschen an

Ein Habicht hat in einem Park im Thüringer Eichsfeld mehrere Menschen und Hunde angegriffen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte am Mittwochabend das doppelt gesicherte Schloss der Vogelvoliere geöffnet, in der der Habicht zusammen mit einem Fasan lebte. So kamen beide Vögel frei. Anschließend sei es zu den Angriffen gekommen. Ob Menschen bei den Attacken verletzt wurden, war zunächst unklar.