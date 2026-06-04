 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Habicht greift Menschen an

Eichsfeld Habicht greift Menschen an

Besucher des Kurparks in Heiligenstadt mussten am Mittwochabend in Deckung gehen: Ein Habicht stürzte sich auf mehrere Menschen und Hunde. Am Ende kam die Polizei.

Eichsfeld: Habicht greift Menschen an
1
Ein Habicht hat in einem Park in Heilbad Heiligenstadt mehrere Menschen und Hunde angegriffen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Habicht hat in einem Park im Thüringer Eichsfeld mehrere Menschen und Hunde angegriffen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte am Mittwochabend das doppelt gesicherte Schloss der Vogelvoliere geöffnet, in der der Habicht zusammen mit einem Fasan lebte. So kamen beide Vögel frei. Anschließend sei es zu den Angriffen gekommen. Ob Menschen bei den Attacken verletzt wurden, war zunächst unklar.

Nach der Werbung weiterlesen

Den Angaben zufolge ereigneten sich die Attacken im Kurpark in Heilbad Heiligenstadt. Laut Polizei konnte der Halter der Tiere durch Befragungen vor Ort gefunden werden. Die Vögel seien bislang nicht wieder eingefangen worden, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise, um die mutmaßlichen Täter zu identifizieren. 

Laut Polizei können Habichte durch ihre Krallen und den scharfen Schnabel erhebliche Verletzungen verursachen.