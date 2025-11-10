Wörth am Main - Nachdem ein Hund einen Giftköder in Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) gefressen hat, hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der Hund wurde verletzt und musste von einem Tierarzt behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Köder mit Rattengift sind im Oktober in einem Wohngebiet gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen unter anderem in Vorgärten, auf Gehwegen und auf Wiesen platziert worden sein. Ob der 64-Jährige alle gefundenen Köder gelegt hat, ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.