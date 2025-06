Amberg (dpa/lby) - Polizisten und ein Schäfer haben 30 freigelassene Schafe an einer Zugstrecke in der Oberpfalz eingefangen. Ein Unbekannter habe vorher den Zaun der Weide in Amberg offensichtlich aufgeschnitten und die Tiere so befreit, teilte die Polizei mit. Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Amberg sei für etwa eine Stunde gesperrt worden.