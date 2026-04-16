Söchtenau (dpa/lby) - Ohne Wasser und Futter in den Kartons sind 20 Meerschweinchen an einer Bushaltestelle in Söchtenau (Landkreis Rosenheim) ausgesetzt worden. Verkehrsteilnehmer hatten die beiden mit Einstreu ausgelegten Schachteln bemerkt und die Polizei verständigt, wie das Präsidium in Rosenheim mitteilte. Die Tiere waren nach ersten Ermittlungen am Mittwochvormittag im Ortsteil Reischach ausgesetzt worden. Sie wurden unversehrt in ein Tierheim gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.