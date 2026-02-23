Tierbestand: In Bayern leben so viele Schafe wie nirgends in Deutschland

Fürth (dpa/lby) - Etwa 260.700 Schafe leben in Bayern - so viele wie in keinem anderen Bundesland, betrachtet man landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 20 Schafen. Dennoch ist der Bestand der Tiere im Freistaat zuletzt geschrumpft. Zum Stichtag 3. November 2025 waren es 4,5 Prozent weniger als im Vergleich mit dem Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte. Insgesamt wurden rund 2.120 schafhaltende Betriebe gezählt, 30 weniger als im Jahresvergleich. Auf jeden davon entfielen im Jahr 2025 durchschnittlich 123 Schafe und damit 4 weniger als im Jahr zuvor.